الجيش ينتقد تقرير (منظمة حقوقية) بشأن فض الاعتصام

انتقدت القوات المسلحة أمس، تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي.

وقالت في بيان مقتضب حمل توقيع الناطق الرسمي باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن: في الوقت الذي تسير فيه العملية الانتقالية على قدم وساق، وفي ظل توافق سياسي مشهود لتأسيس عهد جديد، خرجت منظمة هيومان رايتس ووتش بتقرير عن قضية فض الاعتصام التي حدثت بتاريخ 3 يونيو 2019م تم فيه التلميح إلى بعض الشخصيات السيادية وأضاف البيان: يفتقر محتوى التقرير إلى المهنية والحياد والأمانة ولو تناولنا محتواه من منظور قانوني نجد أن المبدأ القانوني هو عدم التأثير على لجنة التحقيق وذلك بعدم تناول الوقائع المدعي بها حتى تخلص لجنة التحقيق من أعمالها.

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وشددت البيان على أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية وصلت لحيثيات محددة وعقب تعيين النائب العام تم تشكيل لجنة تحقيق أخرى بموجب صلاحياته وأخيراً وبعد تكوين مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بناء على الوثيقة الدستورية، وهذا يدل على التزام الحكومة للوصول للحقائق ومحاسبة المتورطين.

وناشد المتحدث الرسمي باسم الجيش جميع قطاعات الشعب السوداني عدم الالتفات لمثل هذه التقارير التي لم تضف إيجابيات يعتد بها في مسار قضية فض الاعتصام، مطالباً المنظمات الوطنية والدولية نصب جهودها في اتجاه تعزيز فرص الانتقال السياسي وإنجاح الفترة الانتقالية لتودع البلاد عهد الاضطرابات والحروب ويعم السلام أرجاء الوطن، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)