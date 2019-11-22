متطلبات ثقافة الاخاء والمحبة .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقوم الديانات علي نشر المحبة والسلام والاخاء والنظر الي الانسان كانسان اذ انه محترم بما انه إنسان بعيدا عن الفكر والمعتقد واللون والجنس ، وتلتقي مع الديانات السماوية في هذا الموقف الدعوات الاصلاحية التي لا تنظر الي الانسان إلا بما هو إنسان لذا كان كثير من منتسبي هذه الحركات وبالذات قادتها ورموزها البارزين كانوا محل احترام وتقدير مختلف الناس علي تبايناتهم الفكرية والثقافية وغيرها.

ومن هذا المنحي نؤيد وبشكل تام مخرجات لقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس الذي انعقد يوم الجمعة بالفاتيكان ودعا إلى إطلاق برامج وسن تشريعات ومبادرات لنشر المحبة والأخوة في العالم.

اللقاء هدف الي مناقشة خطط التعاون بين الأزهر والفاتيكان وفق بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي.

وأكد شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان على تقديرهما للاهتمام العالمي بوثيقة الأخوة الإنسانية، وطالبا بترجمة هذا الاهتمام إلى برامج وتشريعات ومبادرات تساهم في نشر المحبة والأخوة بين الناس”.

وقال البابا فرنسيس، إن المؤسسات الدينية الكبرى تقع على عاتقها مسؤولية نشر مبادئ الخير وقيم المحبة والسلام، وإن “وثيقة الأخوة الإنسانية” حملت بين طياتها دليلا يقود البشرية نحو السلام العالمي والعيش المشترك، ومرجعية لنبذ العنف والتطرف.

بدوره اعتبر شيخ الأزهر، أن اللقاء “يعد ترجمة فعلية ودعوة حقيقية لأتباع الديانات حول العالم بضرورة التمسك بالإخاء الإنساني، ونبذ مشاعر البغض والكراهية، وطَرق الأبواب التي من شأنها تهيئة الرأي العام العالمي لنشر قيم الأخوة والتعايش المشترك”،

وفي فبراير الماضي، وقع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على وثيقة مشتركة تحمل اسم “الأخوة الإنسانية” لمحاربة التطرف وتعزيز ثقافة الحوار، والتعاون المشترك من منطلق المسؤولية الدينية والأدبية.

كما تطالب الوثيقة المشتركة، في بنودها، قادة العالم وصناع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي بـ”العمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، ووقف ما يشهده العالم حاليا من حروب وصراعات وتراجع مناخي وانحدار ثقافي وأخلاقي”.

انه كلام جميل ولابد لتنفيذه وانزاله علي ارض الواقع من العمل سويا من اجل نبذ العنف والتطرف والكراهية والاقصاء وإن تتكاتف الجهود من اجل ارساء قيم السلام و الاخاء والمحبة.