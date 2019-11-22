- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد القيادي بتجمع المهنيين د. محمد ناجي الأصم على ضرورة استمرار الحراك الجماهيري لمراقبة تصرفات الساسة وحراسة مكاسب الثورة، وعلق على الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة التي نفذت أمام دار التجمع ببري خلال الـ (٤٨) ساعة الماضية، قائلاً: (من حق الناس أن يتظاهروا، والمهم فى النهاية أن نلتزم بالسلمية والطرق السلمية ونحافظ على سلمية الحراك). وقال الأصم في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين): (من المهم جداً بطبيعة الحال، أن لا يتوقف هذا الحراك حتى يعلم الساسة أن الجماهير حارسة لمكاسبها، وأنهم سيكونوا مساءلين أمامها على كل التصرفات التى يقومون بها).
كانت هذه تفاصيل خبر الأصم: لابد من الحراك الجماهيري لحراسة الثورة… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.