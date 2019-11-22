الأصم: لابد من الحراك الجماهيري لحراسة الثورة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القيادي بتجمع المهنيين د. محمد ناجي الأصم على ضرورة استمرار الحراك الجماهيري لمراقبة تصرفات الساسة وحراسة مكاسب الثورة، وعلق على الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة التي نفذت أمام دار التجمع ببري خلال الـ (٤٨) ساعة الماضية، قائلاً: (من حق الناس أن يتظاهروا، والمهم فى النهاية أن نلتزم بالسلمية والطرق السلمية ونحافظ على سلمية الحراك). وقال الأصم في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين): (من المهم جداً بطبيعة الحال، أن لا يتوقف هذا الحراك حتى يعلم الساسة أن الجماهير حارسة لمكاسبها، وأنهم سيكونوا مساءلين أمامها على كل التصرفات التى يقومون بها).