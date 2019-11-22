لنرى البركة في كل امورنا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ليس هناك خلاف بين كثير من الناس علي ان بلادنا تعاني من نقص في البركة لذا لم يستغرب غالب الناس كلام أمام وخطيب مسجد الاذاعة عمر يوسف الخديوي الذي قال ان السودانيين اصبحوا يشكون من قلة البركة في الزرع والأولاد والمال وأصبح كيس من مال مقابل كيس من خضار

ورجح أمام وخطيب مسجد الإذاعة في خطبة الجمعة (الماضي) عمر الخديوي أن السبب في عدم البركة هو عدم ذكر البسملة مشيرا الى ان كل عمل لاتذكر فيه البسملة لا بركة فيه مبيناً بانه عمل( ابتر ) لا يدخل البهجة والسرور في قلوب الناس

واوضح الخديوى أنه لا بركة في اجتماع او أمر او اي شيء من الأكل و الشرب اذا لم يبتدا بالبسملة سوي التعاسة والشقاء

ودعا امام وخطيب مسجد الإذاعة الي ذكر البسلمة في كل امور دنيانا حتي تحل علينا البركة

وأردف بان ذكر اسم الله عند الولد عندما يكون نطفة في اللقاء الاول للزوجة به يؤدي لصلاح حال البلاد والعباد.

وللشيخ المحترم نقول نعم ان البركة قد انعدمت أو كادت في اسواقنا وبيوتنا – إلا من رحم ربي – ولا خلاف في ان ذكر الله تعالي يجلب البركة وإن عدم بداية اي عمل ببسم الله الرحمن الرحيم يجعله معرضا لنزع البركة منه ، لكن ما لايمكن اغفاله والسكوت عنه اننا نمارس الخداع ونغش بعضنا بعضا ونمارس الاحتيال وغالب الذين يجدون فرصة لضرب الاخرين والإحتيال عليهم لن يتوقفوا عن الاضرار بهم .

دعونا نتفق علي البحث عن اسباب اضمحلال البركة ونسعي سويا لتثبيت كل مايركز البركة في ديارنا من نشر ثقافة الصدق والعطاء والايثار والتضحية وغيرها من محمود الخصال وطيب المقال وسنرى جميعا حجم البركة وانتشارها في كل امورنا.