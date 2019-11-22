العدالة لاتتجزأ

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

نقم الناس على البشير وزبانيته كذبهم وادعاءهم زورا وبهتانا أنهم يرومون العدل والحرية والسلام وافعالهم تخالف هذه الشعارات البراقة لذا ثار الشعب علي جلاديه وهو يعلم يقينا كم هم كاذبون في ادعائهم حماية الحقوق والحريات ، وخرج الشباب الثائر منتفضا علي الانقاذ رافضا سياساتها السيئة من ظلم وتشريد وحبس وانتهاك للخصوصيات وتعد علي الحرمات ورفعا لشعارات جميلة وجذابة ثم مخالفتها والعمل بعكسها وهو ماكان ظاهرا في غالب تصرفات الحكومة ومواقفها.

قامت الثورة الشعبية الظافرة رافعة شعارات عظيمة لابد ان تكون نبراسا يهتدي به الاحرار في كل مكان ، ومن جميل مفردات هذا الشعار وعظيم كلماته وعميق معانية ثلاثية حرية سلام وعدالة ولابد لحكومة الثورة واي حكومة في هذا العهد الديموقراطي ان تتبني هذا الشعار وتجعله ميزانا تحتكم إليه في كل تصرفاتها وحركاتها لذا نقول ان هذه الحكومة مطالبة باحترام حريات الناس وتحقيق العدالة والا فستكون كحكومة الطاغية المخلوع .

ومن المعروف ان عددا من رموز وقادة النظام البائد موقوفون ومتحفظ عليهم وبعضهم يعاني امراضا ويشكو من ظروف الاعتقال السيئة وهذا مايقتضى المراجعة والتوقف عنده.

أسر المعتقلين كشفت عن تدهور الأوضاع الصحية لأربعة منهم احمد هارون، آدم الفكي، ابوهريرة حسين والحاج عطا المنان.

واعلنت المهندس سلمى عبد الرحيم محمد حسين عن وقفة يوم الاربعاء ٢٠ نوفمبر أمام النيابة العامة، وأشارت الي تسليم المحكمة الدستورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل مذكرات للمطالبة بتقديم المعتقلين للمحاكمة او الافراج عنهم .

وهددت سلمى باسم اسر المعتقلين بالدخول في إعتصام بالشارع طلباً لتحقيق العدالة للمعتقلين الآن في أوضاع غاية في السوء منذ شهر أبريل الماضي، بعضهم في حبس انفرادي دون مبرر قانوني.

وأعلن أبناء المعتقلين عبر مؤتمر صحافي يوم السبت ثقتهم في القضاء والمحكمة الدستورية

واعلن أحمد حسبو عبدالرحمن عن صعوبات واجهتهم لعقد المؤتمر الصحفي ، مشيراً لإستدعاء أحد أبناء المعتقلين واحتجازه لمدة ٦ ساعات للتحقيق معه حول اسباب المؤتمر الصحفي.

صحيح ان هؤلاء هم بعض اركان النظام الفاسد المجرم ولابد من النظر اليهم كمجرمين اسهموا في حدوث الكثير من التجاوزات وارتكبوا الجرائم بحق هذا الشعب المظلوم ويستحقون ايقاع اقسى العقوبات بهم لكنهم في نهاية المطاف متهمون وليسوا مدانين والمتهم برئ الي ان تثبت ادانته واي تعد علي هذه القاعدة الاساسية جرم كبير كما ان اعتقال اي شخص دون تقديمه لمحاكمة جريمة اخري لايمكن السكوت عنها ومن المعروف ان اي محتجز بغض النظر عن جرمه أو التهمة الموجهة له يستحق ان يعرض علي الطبيب وتقع مسؤولية ذلك علي الجهة التي تعتقله

ومسؤولي النظام السابق المحبوسون الان ليسوا استثناء من تطبيق هذه القواعد الكلية عليهم وجميعنا نعلم ان العدالة لاتتجزأ فلنكن صادقين في تبنينا لشعارات الثورة المجيدة ولانكن كمنافقى الانقاذ.