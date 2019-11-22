الأصم: هذه هي حقيقة المحاولة الانقلابية الأخيرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استبعد القيادي بتجمع المهنيين د. محمد ناجي الأصم نجاح أية محاولة انقلابية في البلاد في الوقت الراهن. وقال إنه لا يملك أية معلومة حول هذا الأمر ويُسأل عنه من صرح به. وقال الأصم لـ (الانتباهة أون لاين): (لا أعتقد فى وقت كهذا تستطيع جهة أن تغامر بانقلاب على السلطة، لأنها ستكون مغامرة غير محسوبة العواقب والشعب سيتصدى لها بكل قوة). وأضاف: (الشعب السوداني عندما كان يقول مدنية لم يعط مساحة لأي حكم عسكري ودكتاتورية عسكرية لأنه جربه لفترات طويلة من تاريخ السودان. وقال الأصم: (الشعب والشباب والتنظيمات الثورية موجودة بدليل أنها لا تزال متحركة فى تظاهرات مستمرة في الحراك الثوري). وأضاف: (هذه مرحلة انتقالية تتضمن أهداف، توافق عليها الشعب، ورحب بها). وزاد: (صحيح انها لن تكون سهلة كما قلنا فى السابق وستكون صعبة ومليئة بالتحديات كما ذكرنا، توقعات الشعب السوداني عريضة وآماله كبيرة وقد يكون ما وصلنا إليه ليس بقدر الآمال التي يريدها الشعب السوداني، لكن فى النهاية ليس هنالك طريق آخر غير هذا). وأشار إلى أن الطريق الوحيد الذي اختاره الشعب لإنجاز ما يمكن انجازه خلال السنوات الثلاث من أهداف التغيير هو الوصول لديمقراطية حقيقية ومؤسسات مستقرة، ونظام قضائي قادر على تحقيق العدالة، وأجهزة أمنية بعيدة عن السياسة والاقتصاد، وكذلك اقتصاد مستقر، وسلام من أجل مشاركة جميع الشعب السودانى في الديمقراطية.

وأضاف: (لذلك أي محاولة انقلاب ستكون عبارة عن حاجة غير منطقية، واعتقد فى النهاية هذا حديث غير منطقي في وقت كهذا ولايمكن أن يحدث).