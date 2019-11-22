 “الجبهة الثورية” تُحذر من أي إخلال ببنود اتفاق جوبا

طالب القيادي بالجبهة الثورية محمد داؤود بنداك، بإرجاء إعلان تشكيل المجلس التشريعي والولاة لحين توقيع السلام الشامل.

وأكد بنداك خلال مؤتمر صحفي أمس، أن الإعلان السياسي الموقع في جوبا يلزم الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية بأي بند، وقال إن أي إخلال يعتبر تراجعاً عن العملية السلمية ولا يخدم مصلحة ووحدة البلاد ولا إنفاذ شعارات الثورة.

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من جانبه أعلن رئيس الكيان النوبي طارق عبد السلام بحسب صحيفة الصيحة، أن تحالفهم مع “حركة كوش” و”قوى ثورة 13 ديسمبر” للدفع بعملية السلام، وقال إن هدف إعلان تحالف الكيانات هو منع قيام السدود بالمناطق النوبية والتهجير، ومحاربة التعدين العشوائي وإعادة توطين مواطن وادي حلفا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)