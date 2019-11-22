خبير: انهيار سد النهضة مسألة وقت وإيقاف تشييده واجب وطني

أكد المستشار القانوني والخبير أحمد المفتي، بحتمية انهيار سد النهضة الإثيوبي، وقال إن السد يشكل خطراً داهماً على السودان لأن انهياره مسألة وقت.

واعتبر المفتي في منبر صحفي بـ”طيبة برس” أمس، أن إيقاف تشييد السد واجب وطني ينبغي أن يشارك فيه كل أبناء الشعب السوداني للضغط على الحكومة الانتقالية للإنسحاب من الاتفاق، وأضاف بأن السودان هو المتضرر الأكبر من قضية السد بشأن تهديد الأمن المائي القومي أو إمكانية انهيار السد، ولكن رغم ذلك نجحت الآلة الإعلامية المصرية في إظهار مصر بأنها المتضرر، وتابع: “معترفون بحق إثيوبيا في تشييد سد النهضة أو استمداد الكهرباء منه ولكن شريطة ضمان الأمن المائي القومي للسودان حالياً وللأجيال القادمة”.

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بدوره اتهم د. حيدر يوسف إثيوبيا بخدمة مصالح إسرائيل، وقال بحسب صحيفة الصيحة، إن “تشييد سد النهضة لا يحقق أي فائدة تذكر لإثيوبيا ولا أية دولة في المنطقة ولكنه يحقق فوائد ضخمة لإسرائيل”، وأضاف بأن بناء السد رهين بموافقة السودان وهو أمر محسوم ومنصوص به في القانون الدولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)