المملكة العربية السعودية تجدد مساندتها للسودان

التاريخ: 22-نوفمبر-2019
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قال رئيس مجلس الشورى السعودي، د. عبد الله آل الشيخ، إن المملكة تقف دوماً إلى جانب الأشقاء، للتخفيف عنهم حال الأزمات، مشيراً إلى وقوفها إلى جانب الشعب السوداني من خلال تقديم المساعدات، لتجاوز الظروف وتحقيق الاستقرار.
ونوه عبد الله خلال كلمته بمناسبة افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بتشريف خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز بحسب صحيفة آخر لحظة، نوه إلى أن المملكة باركت الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية الرامي إلى تحقيق مصلحة السودان الشقيق والمحافظة على أمنه واستقراره، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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