قطار الخرطوم ينقل 1800 راكب في أول أيام التشغيل

نقل قطار ولاية الخرطوم في اليوم الأول للتشغيل الفعلي له عبر محطتي الشجرة والكدرو، أكثر من 1800 راكب، وأكد مدير هيئة الطرق والجسور والمواصلات، المهندس الصافي أحمد آدم، أن المشروع مستمر وهنالك متابعة ميدانية يومية، وأن عمليات التحسين مستمرة مع التشغيل، موضحاً أن الولاية سوف تشرع فوراً في تشييد المحطات الجديدة بناءً على توجيهات والي الولاية.

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وأوضح الصافي بحسب صحيفة آخر لحظة، أن عدد الركاب في القطاع الشمالي فاق القطاع الجنوبي، حيث بلغ عدد الركاب الوافدين من الكدرو مروراً بمحطات الحلفايا وشمبات والصافية ومحطة بحري الرئيسية وحتى الأملاك ذهاباً وإياباً بلغ عدد 1600 راكب، بينما تراوح عدد ركاب القطاع الجنوبي بين 200 إلى 250 راكب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)