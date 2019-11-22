الحكومة تتكفل بعلاج مصابي أحداث بورتسودان

التاريخ: 22-نوفمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements أعلن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك تكفل الدولة بعلاج مصابي الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بورتسودان، جاء ذلك لدى لقائه عدداً من المكونات القبلية والأهلية، وقال إن موازنة الدولة للعام 2020 سيتم فيها تخصيص ميزانيات مقدرة لقطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والإنتاج باعتبارها من القطاعات التي ستدفع بالبلاد إلى الأمام، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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