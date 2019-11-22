موكب يطالب بإقالة والي الخرطوم

التاريخ: 22-نوفمبر-2019 فى : أخبار 83 مشاهدة تظاهر المئات أمس بمحلية جبل أولياء جنوبي الخرطوم تلبية لدعوات للتظاهر أطلقتها “لجان المقاومة” لحمل الحكومة على إقالة مسؤولين حكوميين. Advertisements وتوجه موكب كبير لمحلية جبل أولياء، للمطالبة بإقالة معتمد محلية جبل أولياء وكل الضباط الإداريين ووالي الخرطوم، ولجأ المحتجون إلى اسناد مطالبهم بحرق الإطارات، واستخدام الهتافات، ورفع علم البلاد، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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