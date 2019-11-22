مسؤول أممي يزور البلاد بالأحد

التاريخ: 22-نوفمبر-2019
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يبدأ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، بزيارة للسودان في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر، للوقوف على الوضع الإنساني الحالي في البلاد والدعوة إلى دعم دولي مستدام لتلبية الاحتياجات الحالية.
ومن المنتظر أن يجتمع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ خلال زيارته بحسب صحيفة آخر لحظة، مع كبار المسؤولين في الحكومة الانتقالية والأوساط الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية، ويغادر إلى كسلا، لزيارة المرافق الصحية ولقاء المجتمعات المحلية التي تأثرت بالصدمات الاقتصادية الأخيرة وحالات التفشي المتكررة للأمراض ولقاء مجموعة من المتطوعين الشباب المشاركين في الاستجابة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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