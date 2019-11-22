التاريخ: 22-نوفمبر-2019
7 مشاهدة
استنكرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، تجاوز وزارة الصحة الاتحادية للقوانين بعد تدخل أحد مسؤوليها لفتح مستشفى أجنبي بالخرطوم تم إغلاقه قبل أيام جراء ارتكاب جملة من المخالفات.
وكشف مصدر مسؤول بصحة الخرطوم أن المستشفى برر فتح أبوابه بعد تلقيه اتصالاً من مسؤول بوزارة الصحة الاتحادية (أ. ف) سمح فيه بمزاولة العمل بعدما أخبرهم أن قرارات المدير السابق تعتبر لاغية كونها جرت في العهد البائد.
وشملت مخالفات المشفى الأدوية غير المسجلة، وتكرار استخدام معدات العمليات بدون تعقيم، إضافة إلى نقص في أجهزة العناية المركزة.
وكان قد تم إغلاق المستشفى وسحب ترخيصه وشطبه من السجلات بقرار من مدير إدارة المؤسسات العلاجية السابق محمد فوراوي، بعد أن استوفى جميع الجزاءات، واستمراره في ارتكاب المخالفات، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السماح لمستشفى أجنبي مُغلق بأمر السلطات بمزاولة نشاطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.