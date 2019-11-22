السماح لمستشفى أجنبي مُغلق بأمر السلطات بمزاولة نشاطه

استنكرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، تجاوز وزارة الصحة الاتحادية للقوانين بعد تدخل أحد مسؤوليها لفتح مستشفى أجنبي بالخرطوم تم إغلاقه قبل أيام جراء ارتكاب جملة من المخالفات.

وكشف مصدر مسؤول بصحة الخرطوم أن المستشفى برر فتح أبوابه بعد تلقيه اتصالاً من مسؤول بوزارة الصحة الاتحادية (أ. ف) سمح فيه بمزاولة العمل بعدما أخبرهم أن قرارات المدير السابق تعتبر لاغية كونها جرت في العهد البائد.

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وشملت مخالفات المشفى الأدوية غير المسجلة، وتكرار استخدام معدات العمليات بدون تعقيم، إضافة إلى نقص في أجهزة العناية المركزة.

وكان قد تم إغلاق المستشفى وسحب ترخيصه وشطبه من السجلات بقرار من مدير إدارة المؤسسات العلاجية السابق محمد فوراوي، بعد أن استوفى جميع الجزاءات، واستمراره في ارتكاب المخالفات، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)