ثعبان داخل صراف آلي بود مدني

تفاجأ مواطن بوجود ثعبان يصل دوله (1.5) متر عند دخوله الصراف الآلي التابع لبنك الجزيرة السوداني الأردني برئاسة وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بود مدني أمس. وطبقاً لمصادر، فإن أحد أفراد الحراسة بوزارة المالية يدعى عبد الحميد ميرغني يتبع لشركة (أواب) تمكن من قتل الثعبان، فيما تجمهر عدد كبير من المواطنين أمام الصراف، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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