الصحة العالمية: ارتفاع الإصابة بحمى الضنك

أقرت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسودان د. نعيمة القصير، بارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك بولاية كسلا رغم جهود المكافحة التي بُذلت، وأرجعت ذلك لأمور تتعلق بسلوك المواطنين أنفسهم تجاه مصادر المياه التي أصبحت مرتعاً خصباً لتوالد البعوض.

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وطالبت د. نعيمة القصير لدى مخاطبتها ورشة مكافحة التبغ بحسب صحيفة الصيحة أمس، بمباني المنظمة، المواطنين باستخدام “الناموسيات” والتعامل مع مصادر المياه بطرق علمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)