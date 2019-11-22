حرائق هائلة بسوق الفاشر…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شب حريق هائل في وقت متأخر من الليل على سوق “حجر قدو” بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور غربي السودان، وأحدث خسائر مالية فادحة.

ووفقاً لمصادر “صوت الهامش” أن حريق هائل اندلع في سوق الأحذية والملابس في حجر قدو وأحدث خسائر فادحة وأكد شهود عيان إلى أن سلطات المحلية لم تتحرك لإخماد الحريق رغم تلقيها بلاغاً بالحادث، فيما لم يستبعد عضو في الغرفة التجارية في سوق الفاشر فضل حجب اسمه ل”صوت الهامش” أن يكون الحريق مدبر وتقف خلفه جهات .

مبيناً أنه سبق أن اعترض التجار على الضرائب الباهظة المفروضة عليهم.

وسبق أن تعرضت عدد من الأسواق الكبيرة في دارفور لعمليات حريق ونهب من قبل مسلحين، حيث يعمد المسلحين الخارجين عن القانون على إرتكاب تجاوزات وإنتهاكات من بينها نهب وحرق الأسواق الكبيرة.