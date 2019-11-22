اعتبرها (1-0) من هسه !.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* أهلنا بيقولوا : (الجاري من عمايلو ما بتلفت ورا) .
* عملك وأنت جاري منو تاني بتتلفت لشنو؟
* تجري بوشك وما تتلفت نهائي، لأنو لو كان عملك طيب ما بتجري منو.
* وبما أن ذلك كذلك فإن المريخ وعلى مدار الثلاث سنوات الأخيرة (بيجري من إستادو) .
* ثلاث سنوات لورا المريخ بيهرب من مواجهة الهلال بملعبه .
* يستغل المريخ سوء أرضية ملعبه (شماعة) حتى يعلق عليها الهروب .
* المريخ السنة كلها بيلعب في إستادو ولما تجي مباراة القمة يقول ليك عندنا (عمل في أرضية الملعب) .
* الأرضية دي ما بتذكروها إلا لما مباراة الهلال يكون باقي ليها أسبوع .
* والله صحي.
* مرات بيجيني إحساس إنو المريخ مخصوص ما عايز يصلح نجيلتو عشان يعملها عذر .
* النجيلة بشكلها الحالي ما عاجباهم لكن كمان مجبورين يخلوها كده عشان لما مباراة القمة تقرِّب يزوغوا بالنجيلة .
* الحاجات دي نحن عارفنها والله .
* حركة قديييييمة وغبارها طالع .
* يلعبوا مع الامتداد عادي، يلعبوا مع أهلي الخرطوم عادي، يلعبوا مع الشرطة القضارف عادي، أول ما تجي مباراة الهلال يقول ليك أرح نمشي إستاد الخرطوم.
* خووووف عديل.
* والموضوع قديم.
* من زمن جمال الوالي هم بيحاولوا يهربوا من إستادهم .
* الخوف من الهلال (وراثي) .
* ناس الله خلقهم كده .. بخافوا من الهلال.
* خوف وراثي.
* خوف تعاقبته الأجيال.. من زمن زيكو ولحدي زمن بيبو.
* من زمن جكسا ولهسه.
* بغض النظر عن حال الهلال وواقعه تجدهم خايفين.
* نحن كويسين هم بخافوا مننا، نحن كعبين برضو بخافوا مننا.
* نجيبهم بمدرب أجنبي بيخافوا، نجيهم بمدرب وطني برضو بخافوا.
* تشكيلتنا فيها محترفين هم بخافوا، تشكيلة كلها وطنيين برضو بخافوا.
* الخواف (قلع نجيلتو).
* أنا خايف لو جاتهم الفنايل يخافوا.
* عموماً .. هروب المريخ من ملعبه يعتبر (1-0) لصالح الهلال قبل بداية المباراة.
* دي هزيمة نفسية.
* وعلى الهلال أن يستفيد من هذا الجانب.
* نستفيد من الجانب الذي جعل المريخ يهرب من ملعبه.
* والموضوع كلو.. المريخ ما داير ناس الهلال يحتفلوا في إستادو.
* دي كل القصة.
* لا في صيانة ولا بطيخ.
* أي فريق في الدنيا بيلعبوا في ملعبوا لدواعٍ نفسية ما عدا المريخ.
* أول مرة في حياتي يلاقني فريق بيهربو من ملعبو لدواعٍ نفسية .
* المهم .
* هي مباراة أكثر من عادية يحتاج من خلالها الهلال الفوز.
* هو كده كده الدوري الممتاز حقنا، لكن الفوز معنوياً جيد جداً.
* نحن بنمثل السودان وأمامنا مباراة أفريقية في غاية الأهمية.
* بنلعب قدام المريخ لكن تركيزنا مع تمثيل البلد.
* نفوز عليكم عشان نرفع معنويات قبل معركتنا الإفريقية.
* أنتو طبعاً حكاية البطولة الأفريقية سيرتها بتعمل ليكم إحراج.
* يحتاج الهلال أن يفوز ويقدم العرض المطلوب.
* التشكيلة الصحيحة والقوة والتركيز .
* العناصر الموجودة في الهلال هي الأفضل.
* نزار، سليم، الثعلب، بشة الصغير، موفق، وليد الشعلة والبقية تأتي.
* المريخ عندو التش وعجب .
* وبس.
* والحاجة التي يجب أن يفهمها لاعبو المريخ هي أن مجلس إدارتهم وجهازهم الفني لايثق فيهم ويخاف منهم عشان كده نقل المباراة إلى إستاد الخرطوم.
* حتى إدارتكم ما عندها ثقة فيكم.
* طول ما صلاح نمر قاعد يبقى من حق المريخ يهرب من إستادو.
* صلاح نمر ده لو كان بيلعب معانا نحن ذاتنا كنا حنهرب من الجوهرة.
* فعلاً في مدافعين ما بتقدر تلعب معاهم بملعبك.
* الشر بره وبعيد.
* والسنة دي بالذات يا متنا من الضحك ويا كمان الضحك كتلنا.
* ونركب صافنات ونجيبه (بورتسودانية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية.
* و…و…
* وبخاف أسأل عليك الناس ….(يقولوا خايف من إستادو).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.