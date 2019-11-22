اعتبرها (1-0) من هسه !.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* أهلنا بيقولوا : (الجاري من عمايلو ما بتلفت ورا) .

* عملك وأنت جاري منو تاني بتتلفت لشنو؟

* تجري بوشك وما تتلفت نهائي، لأنو لو كان عملك طيب ما بتجري منو.

* وبما أن ذلك كذلك فإن المريخ وعلى مدار الثلاث سنوات الأخيرة (بيجري من إستادو) .

* ثلاث سنوات لورا المريخ بيهرب من مواجهة الهلال بملعبه .

* يستغل المريخ سوء أرضية ملعبه (شماعة) حتى يعلق عليها الهروب .

* المريخ السنة كلها بيلعب في إستادو ولما تجي مباراة القمة يقول ليك عندنا (عمل في أرضية الملعب) .

* الأرضية دي ما بتذكروها إلا لما مباراة الهلال يكون باقي ليها أسبوع .

* والله صحي.

* مرات بيجيني إحساس إنو المريخ مخصوص ما عايز يصلح نجيلتو عشان يعملها عذر .

* النجيلة بشكلها الحالي ما عاجباهم لكن كمان مجبورين يخلوها كده عشان لما مباراة القمة تقرِّب يزوغوا بالنجيلة .

* الحاجات دي نحن عارفنها والله .

* حركة قديييييمة وغبارها طالع .

* يلعبوا مع الامتداد عادي، يلعبوا مع أهلي الخرطوم عادي، يلعبوا مع الشرطة القضارف عادي، أول ما تجي مباراة الهلال يقول ليك أرح نمشي إستاد الخرطوم.

* خووووف عديل.

* والموضوع قديم.

* من زمن جمال الوالي هم بيحاولوا يهربوا من إستادهم .

* الخوف من الهلال (وراثي) .

* ناس الله خلقهم كده .. بخافوا من الهلال.

* خوف وراثي.

* خوف تعاقبته الأجيال.. من زمن زيكو ولحدي زمن بيبو.

* من زمن جكسا ولهسه.

* بغض النظر عن حال الهلال وواقعه تجدهم خايفين.

* نحن كويسين هم بخافوا مننا، نحن كعبين برضو بخافوا مننا.

* نجيبهم بمدرب أجنبي بيخافوا، نجيهم بمدرب وطني برضو بخافوا.

* تشكيلتنا فيها محترفين هم بخافوا، تشكيلة كلها وطنيين برضو بخافوا.

* الخواف (قلع نجيلتو).

* أنا خايف لو جاتهم الفنايل يخافوا.

* عموماً .. هروب المريخ من ملعبه يعتبر (1-0) لصالح الهلال قبل بداية المباراة.

* دي هزيمة نفسية.

* وعلى الهلال أن يستفيد من هذا الجانب.

* نستفيد من الجانب الذي جعل المريخ يهرب من ملعبه.

* والموضوع كلو.. المريخ ما داير ناس الهلال يحتفلوا في إستادو.

* دي كل القصة.

* لا في صيانة ولا بطيخ.

* أي فريق في الدنيا بيلعبوا في ملعبوا لدواعٍ نفسية ما عدا المريخ.

* أول مرة في حياتي يلاقني فريق بيهربو من ملعبو لدواعٍ نفسية .

* المهم .

* هي مباراة أكثر من عادية يحتاج من خلالها الهلال الفوز.

* هو كده كده الدوري الممتاز حقنا، لكن الفوز معنوياً جيد جداً.

* نحن بنمثل السودان وأمامنا مباراة أفريقية في غاية الأهمية.

* بنلعب قدام المريخ لكن تركيزنا مع تمثيل البلد.

* نفوز عليكم عشان نرفع معنويات قبل معركتنا الإفريقية.

* أنتو طبعاً حكاية البطولة الأفريقية سيرتها بتعمل ليكم إحراج.

* يحتاج الهلال أن يفوز ويقدم العرض المطلوب.

* التشكيلة الصحيحة والقوة والتركيز .

* العناصر الموجودة في الهلال هي الأفضل.

* نزار، سليم، الثعلب، بشة الصغير، موفق، وليد الشعلة والبقية تأتي.

* المريخ عندو التش وعجب .

* وبس.

* والحاجة التي يجب أن يفهمها لاعبو المريخ هي أن مجلس إدارتهم وجهازهم الفني لايثق فيهم ويخاف منهم عشان كده نقل المباراة إلى إستاد الخرطوم.

* حتى إدارتكم ما عندها ثقة فيكم.

* طول ما صلاح نمر قاعد يبقى من حق المريخ يهرب من إستادو.

* صلاح نمر ده لو كان بيلعب معانا نحن ذاتنا كنا حنهرب من الجوهرة.

* فعلاً في مدافعين ما بتقدر تلعب معاهم بملعبك.

* الشر بره وبعيد.

* والسنة دي بالذات يا متنا من الضحك ويا كمان الضحك كتلنا.

* ونركب صافنات ونجيبه (بورتسودانية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية.

* و…و…

* وبخاف أسأل عليك الناس ….(يقولوا خايف من إستادو).