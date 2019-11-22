كردنه يتــراجع اولتــرس تتــقدم.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ تراجع الكاردينال عن قرار منع الاولترس من دخول الاستاد وزعم ان ذلك تم بعد تدخل عدد من كبار الاهله !! .

@ قرار منع الاولترس صدر بقرار من مجلس الكاردينال حسبما زعموا يومها وعليه فإن الغاء القرار يجب ان يكون من الجهه التي اصدرت القرار والا فالقرار الجديد باااااطل .

@ زعم كردنه في بيانه انه تراجع عن منع الاولترس استجابه لتدخل عدد من كبار الاهله !! .

@ معلوم ان كردنه يتواجد خارج البلاد وان هاتفه غير متاح الا لشخصين لا اكثر .

@ معلوم ايضاً ان الرجل غاضب من جماعه ود بدر ومختار حنفي بعد الفشل الذريع لمهزلة التكريم وعليه فلا وساطه ولا يحزنون.

@ الحقيقه التي لا خلاف عليها ان كردنه تراجع عن قراره بعد دقائق من نجاح اولترس امس الاول في كسر الطوق الشرطي واقامة البروفه في قلب الاستاد .

@ يبدو ان الرجل كان يعول على الشرطه في منع الاولترس من دخول الاستاد في المباريات وتأكد من استحالة ذلك بعد احداث البروفه وعليه تم التراجع .

@ ثوار اولترس هزموا كردنه مرتين خلال اسبوع واحد .

@ هزائم قاسيه على ملعبي القاعه والاستاد وهناك معارك قادمه الاولى في مباراة القمه والثانيه على هامش المباراه الافريقيه (بلانتيوم) .

@ اولترس رفعت شعار (الاقتلاع) وكل شعب الهلال خلفها .

@ ازالة بقايا الانقاذ واجب كل هلالي .

@ الهلال نادي الملوك… وبقية الشعار الذكي الجميييييل .

???? بيان كاردينالي زعم ان لاعبي الهلال تسلموا حوافز المباريات السابقه !!

@ الغريب ان كافة البيانات السابقه وتصريحات الفرحان ظلت تكذب ما يرد في هذه الزاويه وتؤكد ان لا متأخرات للاعبين !!

@ عموماً حتى لحظة كتابة هذه الزاويه لم يتسلم لاعبي الهلال حوافز المباريات علماً ان اللاعبين لم يتسلموا اي حافز منذ الموسم الماضي !!

@ من يصدق ان النادي الوحيد الذي لم يسلم لاعبيه اي حافز مباراة هو نادي (القوه الماليه) الضاربه !!

@ مستحقات اللاعبين في الهلال مرتبطه بمباراة القمه !!

@ كردنه المرعوب من جماهير الهلال يدرك ان خسارة القمه تعني اسقاطه من الكرسي لذا يجتهد للفوز في المباراة .

@ غيتوا يا اولاد الاولترس ارعبتوا بنزينا .

???? عبد الرحمن سرالختم وصف قرار تراجع الكاردينال بالحكيم لكنه لم يُعلق على قرار المنع !!

@ لا ازعم ان المدهش من زمرة الطبالين لكني اسأل فقط لماذا لا يُعلق الرجل على اخطاء الكاردينال ، لماذا لا يقف ولو مره مع شعب الهلال ضد الرجل الذي يظلم الهلال وشعبه !!

@ بالمناسبه ، من الذي اتصل بقيادة الشرطه وزعم ان الاولترس يخططون لتخريب الاستاد يا عزيزي المدهش !!

@ يا خبر الليله بفلوس…… .

???? (بوي) حردان بعد ان تجاهلته الاداره ولم تتفاوض معه للتجديد .

@ السمؤال وابو عاقله لديهما متأخرات تسجيل منذ سنوات !!

@ غياب الثلاثي عن القمه وارد فضلاً عن الشغيل المُستهدف من المدرب ومساعده !!

@ الحال في الهلال يغني عن السؤال .

@ منك لله .

????????اكتم السر .

@ مدرب نادي الممتاز يطلق اشاعات عبر صديقه الاعلامي يدعي فيها انه مدرب المنتخب القادم !!

@ المدرب اياه وصديقه الاعلامي من انصار الاتحاد السابق وغير مؤتمنين على المنتخب .

???? عصفوره

@ قبل اشهر قريبه ذعُرت اسرة سوداني مقيم في القاهره بمن يطرق عليها الباب قبيل الفجر بقليل .

@ رب الاسره فتح باب الشقه بحذر ليجد ان الطارق شاب سوداني مختبي بالقاهره لاسباب ماليه وقد جاء في ذلك الوقت المتأخر هارباً ممن تعرفوا على مخبئه ويسعون للقبض عليه .

@ الشاب الهارب اياه يعرض هذه الايام نفسه لقيادة النادي الكبييير بعد ان اشترى عدد من الاقلام ونفر من الطبالين والارزقيه !!