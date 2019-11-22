ما هي اخر اخبار ادم سوداكال رئيس المريخ مجازا.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** لعب المريخ كبير البلد مباراة ودية تجريبية عصر امس امام مريخ الفاشر انتهت بفوزه ٣…١ ولا استطيع التعليق علي المباراة لانني لم اعرف مكان اقامتها وبالتالي لم اشاهدها ولكن حسب ما ورد من معلومات لبعض من شاهدوها ..ادي مريخ الفاشر بقوة وقدم تجربة مفيدة لمدرب الاحمر جمال ابوعنجة الذي دفع ببعض الوجوه غابت في الفترة الماضية بينهم حمزة داؤد وخالد النعسان ونلسون واظهر كل اللاعبين لياقة بدنية جيدة ولن نقول ممتازة وقال احد شهود العيان ان مدافع المربخ امير كمال كاد ان يكرر تصرف بكري المدينة خلال مباراة الفاشر برفضه الخروج من الملعب بعد ان دخل في اشتباك مع منتصر مهاجم السلاطين وتوقفت المباراة لمدة ربع ساعة حتي تدخل خالد احمد المصطفي ومدير الكرة واخرجوه والتصرف يجد منا الاستنكار والشجب ولو كان مهاجم السلاطين مخطئا

** مدرب المربخ جمال ابوعنجة محتار بمن يدفع في خانة الطرف اليمين بعد غد امام الهلال بالتاج يعقوب ام بحمزة داؤد ام رمضان عجب

ولديه ايضا مشكلة في خط الهجوم وربما دفع بالصادق شلش من البداية بعد ان اظهر مستوي رائع في مباراة امس وكان افضل اللاعبين من حيث اللياقة كما افادني زميل شهد المباراة

** من الخطأ ان يلعب المريخ مباريات ولو ودية في ملاعب الاحياء السكنية كملعب الصحافة وملعب اركويت ومباراة امس اقيمت بملعب الصحافة

** متي تعود الحياة الي ملعب المريخ يا سادة في مجلس الفشل

** لو اقيمت مباراة القمة بعد غد باستاد المريخ كان من الممكن ان يكسب المريخ جماهير اكبر

** اسعار تذاكر مباراة القمة كثيرة جدا علي المواطن الغلبان وليس من الممكن ان تكون تذكرة المساطب الشعبية ٤٠ جنيها والمسطبة الوسطي ٣٠٠ جنيه ..هي وينا الكورة البدفعوا ليها المبالغ دي

** قالت اخبار امس ان مجلس المريخ صرف النظر عن اعادة قيد الطرف اليمين التاج ابراهيم وصحيح ان التاج لم يساعد نفسه وغاب طويلا عن التدريبات والمباريات ولكنه اللاعب الوحيد في خانة الطرف اليمين والصادق مادبو عضو مجلس الفشل كان قد اكد بعضمة لسانه ان مجلسه سيعيد قيد التاج

** ندين ونستنكر بشدة تصرفات بعضا من بلطجية اولتراس الهلال الذين قاموا بحصب نادي المريخ بالحجارة واصابوا عدد من الرواد ورددوا بعض الهتافات الشوارعية والتصرف الارعن نرجو الا يكون بداية لفتنه وربما حرب اهلية بين العرضة شمال والعرضة جنوب والبلد الفيها مكفيها

** علي اولتراس الهلال ان يشجع فريقه بالطريقة التي يريدها والا يتدخل في شئون المريخ بمثل تلك التصرفات الهوجاء والتي قد تؤدي الي احداث فتنة ونحن في ميدان الرياضة والرياضة اخاء ومحبة

** لم يكن الكاردينال مخطئا عندما منع الاولتراس من دخول استاد الهلال ويا ليته تمسك بقراره

** بعض الاقلام تهاجم السلطان حسن برقو عضو الاتحاد العام ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية في كل يوم والهجوم بدون فهم ولا معني له وهذا الاقلام بعيدة عن الاحداث وغير متابعة والبعض منهم لم يشهد ولا تدريب واحد للمنتخب بل لم يشهد اي مباراة ويكتب من خياله وبتعليمات من جهات نعرفها جيدا ولا يعلم ان حسن برقو يدفع من جيبه احيانا حتي لا تتوقف مسيرة المنتخبات خاصة المنتخب الاول ويتابع كل صغيرة وكبيرة ويقوم بحلحلة اي مشكلات تواجه اللاعبين والجهاز الفني ومؤخرا بذل جهدا كبيرا في احضار عدد من المحترفين في اوروبا للدفع بمسيرة المتتخب ولا علاقة له بنتائج المباريات وحسن برقو رفع توصية عقب الهزيمة من تنزانيا بانهاء عقد المدرب الكرواتي وتمسك د كمال شداد بالمدرب ..لا تظلموا رجل يحب هذا الوطن كثيرا ويعمل من اجله

** كنا نتمني ان يفتح تدريب المريخ الختامي قبل مباراة القمة امام الجماهير وان تكون هنالك بروفات تشجيع مثلما يحدث في الهلال ولكن استاد المريخ مقفول ولا ندري اين مكان التدريب الختامي ولا ندري هل يتمكن الاحمر من التدريب باستاد الخرطوم ملعب مسرح المباراة ام لا

** اللياقة البدنية هي السلاح الفعال في مباراة القمة وعليك باللاعب الجاهز بدنيا يا صديقي كابتن جمال ابوعنجة

** لا يوجد اي سبب يجعل المريخ يخسر امام الهلال بعد غد ولاعبيه الافضل من حيث المهارة والاكثر خبرة

** شخص واحد فقط ترشح لعضوية مجلس ادارة الخرطوم الوطني من خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس ورفض قدامي الاداريين ترشيح انفسهم .وكل من داك

** صحيفة الهلال تصدر يوم الاثنين المقبل اي بعد مباراة القمة واذا خسر الهلال اخير ما تصدر وطبعا اصدار صحيفة الهلال مقصود به تحطيم تلك الصحيفة

** مشجع للشرطة القضارف اقتحم الملعب وكاد ان يشتبك مع الحكم وبعض مشجعي هلال كادوقلي لوحو للحكم بالسكاكين ..هذه ظواهر دخيلة علي ملاعبنا

** لجنة الانضباط او المسابقات لا ادري عاقبت هلال كادوقلي باداء مبارتين خارج ارضه بعد ان لوحت بعضا من جماهيره بالسكاكين في وجه الحكم

** والله بكيت امس لوحدي علي حال السودان ..وربنا يكون في العون

** وطن غالي ونجومو تلالي في العالي ….ياريت

** اخر دبوس

** ما هي اخر اخبار ادم سوداكال رئيس المريخ مجازا