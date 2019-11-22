نصر الدين يؤكد على تضافر الجهود بين الدول العربية لمحاربة الإرهاب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير العدل السوداني، الدكتور نصر الدين عبد الباري رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء العدل العرب، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه القائم بالأعمال السوداني في القاهرة إدريس محمد على، أهمية تضافر الجهود العربية للتعامل مع التحديات المتعاظمة التي تواجه الدول العربية خاصة ما يتعلق بتحديات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والمخدرات.

وقال إن هذه التحديات تستوجب العمل الجماعي العربي المشترك لتعزيز العملية العدلية والقضائية العربية، مشيرا إلى أن السودان عمل خلال ترؤسه للدورة السابقة للدفع قدما بأجندة عمل المجلس الوزاري والبناء على نجاحات تحققت في مسيرة العمل العدلي والقضائي العربي خاصة ما يتعلق بتوحيد التشريعات والقوانين الاسترشادية وبلورة مواقف عربية موحدة تجاه القضايا العدلية والقضائية والقانونية، مشددا على ضرورة تنسيق التعاون العربي والدولي لتطوير المنظومة العدلية العربية. المادة السابقة لجان المقاومة يطالبون بإقالة والي الخرطوم فورا… المقالة القادمة شاهد بالفيديو: لحظة إعتقال رئيس حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج….

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