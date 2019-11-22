لجان المقاومة يطالبون بإقالة والي الخرطوم فورا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻜﻼﻛﻼﺕ ﻋﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨﺎﺩﻳﺐ ﻣﻦﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻗااﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ .

ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻜﻼﻛﻼﺕ ﻟـ »ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ« ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺳﺘﻤﻬﻞ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ 24 ساعة فقط ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ . ﻭﺍﺿﺎﻑ: ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻨﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ.

ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲﻣﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء، ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﻟﺒﻮﺍ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮﺃﻁﻠﻘﺘﻬﺎ ”ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ“ ﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ حكوميين، ﻭﻟﻌﺒﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﺩﻭﺭﺍً ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺯﻛﺎء ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﻛﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ .ﻭﻟﺠﺄ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺤﺮﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡبﺍﻟﻬﺘﺎﻓﺎﺕ، ﻭﺭﻓﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ . المادة السابقة القوات المسلحة: تقريرات هيومن رايتس حول احداث القيادة تفتقر للمهنية….

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