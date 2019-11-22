القوات المسلحة: تقريرات هيومن رايتس حول احداث القيادة تفتقر للمهنية….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺍﺗــﺶ ﺣـﻮﻝ ﺍﺣــﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡﻭﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﺔ ’ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ.
ﻭﻗﺎﻝﺍﻟﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻁﻖﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺈﺳﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺭﻛﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ بحسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﻭﺳﺎﻕ ،ﻭﻓﻲ ﻅﻞ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻬﺪﺟﺪﻳﺪ ، ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺾ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ بتاريخ 3 يونيو 2019 ﻡ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻥ ﻣﺤﺘﻮﻯﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔﻭﺍﺭﺩﻑ ﻟﻮ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﺺ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻋﻘﺐ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻨﺎءﺍَ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻁﻴﻦ .
ﻭﻧﺎﺷﺪﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻀﻒ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﻗﻀﻴﺔﻓﺾ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭ ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻥ ﺗﻨﺼﺐ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻌﺰﻳﺰﻓﺮﺹ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺩﻉ ﻋﻬﺪ ﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﺏﻭﺣﺘﻰ ﻳﻌﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻮﻁﻦ
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