أسراب الطيور تقضي على جزء من الذرة بجنوب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قضت أسراب من الطيور على بعض المساحات المزروعة بمحاصيل الذرة والدخن في مشاريع بجنوب كردفان، وسارع عدد من المزارعين المتضررين برفع شكوى للجهات المختصة التي أكدت استمرار عمليات الرش بواسطة ثلاث طائرات، وأرسلت مجموعة للحصر والمتابعة ومعرفة حجم الخسائر.

ووقف المزارع صالح عسكر متحسراً بعد ما قضت أسراب من الطيور على ما زرعه من محصول الذرة صنف “ود أحمد”، وقال إن الطيور قضت تماماً على 50% من ألفي فدان زُرعت بالذرة وأن الـ50% الأخرى تفاوتت الخسائر بها.

وقال المزارع صالح التوم، إن مشروعهم تقدر المساحة المزروعة بـ2000 فدان ويقع المشروع في المنطقة الشرقية الطمر والمحاصيل المزروعة فيه ذرة صنف “ود أحمد” بلغت المساحة المتضررة منه حوالي 1300.

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ونبه المزارع غريق كمبال كبير المزارعين بحسب وكالة السودان للأنباء، أن غالبية المزارعين قد تضرروا ووفق تقديراته زادت المساحات المتضررة عن الـ500 ألف فدان.

وقال مدير وقاية النباتات، التوم محمد عباس، إن الإدارة التزمت بعمليات الرش وفق برنامجها الذي تتبعه في المواسم لمكافحة كافة الآفات الزراعية وأنها استعدت للموسم الزراعي في كل الولايات.

وأوضح أن المبيدات متوفرة وأن ولاية جنوب كردفان تتم فيها عمليات الرش بواسطة الطيران لمكافحة الطيور، وقال إن المناطق المذكورة والتي تضررت من الطيور قد تمت عمليات الرش فيها.