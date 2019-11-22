ضوابط صارمة وفئات عالية لديربي القمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف الأستاذ حسين محمد حسن السيد (أبوقبة) عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ولجنة المسابقات عن الضوابط المشددة التي أصدرتها اللجنة المنظمة للمسابقات حول مباراة القمة بين المريخ والهلال في الدورة الأولى من بطولة الدوري الممتاز مساء السبت 23 نوفمبر 2019م، و تقرر أن تقام المباراة عند الساعة السابعة مساء على ملعب الخرطوم، كما تقرر فتح الأبواب للجماهير عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، وأبان أبوقبة ان التذاكر ستكون ورقية وليست إليكترونية كما حدث في المباريات الأخيرة، وأشار إلى ان اللجنة قررت أن تكون فئات الدخول على النحو التالي: (200) جنيه للمقصورة الرئيسية، و(100) جنيه للمقصورة الجانبية، (60) جنيه للمقاعد الوسطى، و(50) جنيه للطابق العلوي الشرقي باستاد الخرطوم، و(30) جنيه للمساطب الشعبية.