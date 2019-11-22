- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف الأستاذ حسين محمد حسن السيد (أبوقبة) عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ولجنة المسابقات عن الضوابط المشددة التي أصدرتها اللجنة المنظمة للمسابقات حول مباراة القمة بين المريخ والهلال في الدورة الأولى من بطولة الدوري الممتاز مساء السبت 23 نوفمبر 2019م، و تقرر أن تقام المباراة عند الساعة السابعة مساء على ملعب الخرطوم، كما تقرر فتح الأبواب للجماهير عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، وأبان أبوقبة ان التذاكر ستكون ورقية وليست إليكترونية كما حدث في المباريات الأخيرة، وأشار إلى ان اللجنة قررت أن تكون فئات الدخول على النحو التالي: (200) جنيه للمقصورة الرئيسية، و(100) جنيه للمقصورة الجانبية، (60) جنيه للمقاعد الوسطى، و(50) جنيه للطابق العلوي الشرقي باستاد الخرطوم، و(30) جنيه للمساطب الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضوابط صارمة وفئات عالية لديربي القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.