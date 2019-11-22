رسمياً.. ظهير المريخ الأيسر يغيب عن الديربي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصل ظهير المريخ الأيسر ونجم منتخبنا الوطني أحمد آدم بيبو غيابه عن التدريبات بعد أن داهمته الملاريا ليتأكد غيابه عن الديربي السبت المقبل على ملعب الخرطوم لحساب الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وادى المريخ مرانه الأساسي عصر اليوم على ملعب نادي الأسرة بالخرطوم في غياب بيبو وماماني وسيختتم المريخ تحضيراته صباح غد الجمعة.

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