رسمياً..”كاف” يقرّر إقامة السوبر الأفريقي في قطر

الخليج 365 :

قرّر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” اليوم”الخميس”، إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في الرابع عشر من فبراير المقبل.

وجاء ذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والذي احتضنه”الكاف” في القاهرة.

وأعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، رفضه التام لخوض اللقاء في قطر، مؤكّدًا أنّه فريقه لن يلعب حتى لو أدّى الأمر لانسحابه من اللقاء بحسب ما أشارت صحيفة الأهرام المصرية.