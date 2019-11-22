الكشف عن أولى صفقات الهلال الشتوية

الخليج 365 :

أفادت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ نادي الهلال تمكّن من حسم أولى صفقاته الشتوية بعدما توصّل إلى اتفاقٍ مع المالي ساليف كوليبالي للانضمام إلى صفوفه في الأيام المقبلة.

وساليف كوليبالي من مواليد الثالث عشر من مايو للعام 1988، وخاض تجارب مع عدّة أندية أبرزها مازيمبي الكنغولي، الأهلي المصري، الأهلي السعودي، والرجاء البيضاوي.

وقال مصدر موثوق لـ”باج نيوز” إنّ مفاوضات نادي الهلال السوداني قطعت شوطًا بعيدًا مع اللاعب الذي يترقّب وصوله خلال اليومين المقبلين.

Advertisements

وتأتي خطوة الهلال لتدعيم صفوفه قبل بداية مرحلة دور المجموعات لأبطال أفريقيا، بعدما منح”كاف” الأندية المشاركة في بطولاته استثناء للتعاقد مع لاعبين.

وسابقًا، كان الهلال قد أمنّ على تجديد قيد خمسة من لاعبيه مطلقي السراح، بجانب إضافة اثنين من الشباب للكشف الأفريقي، علاوة على التعاقد مع محترفين وفقًا لتقريرٍ رفعه الجهاز الفني للإدارة.

وأوضح المصدر أنّ الهلال ينتظر ردّ اتحاد كرة القدم السوداني بشأن فتح سيستم الانتقالات ليتمكّن من إبرام الصفقة حتى يتمكّن اللاعب من اللحاق بالكشف الأفريقي.

وفي التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، سيستقبل الهلال السوداني نظيره بلاتينوم الزيمباوي بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” ضمن أولى مباريات مرحلة المجموعات.