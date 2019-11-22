إحجام عن الشراء والتداول في سوق العملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أحجم متعاملون في السوق الموازي للعملات، عن شراء الدولار تخوفًا من قيام وزارة المالية بتغيير سعر الصرف الحالي، فيما سادت حالة من الضبابية بشأن ثبات الدولار عند حاجز الـ”80″ جنيهًا، والريال مقابل”20.5″ جنيه في تعاملات الخميس.

وقال تاجر عملات في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ التجار يتخوّفون من تغيير وشيك قد يطرأ على أسعار الصرف بالسوق الموازي حال أصدرت وزارة المالية، قرارًا أو شرعت في مراجعة سعر الصرف الحالي، ما دفع لإحجام التجار عن الشراء والتداول في العملات الأجنبية.