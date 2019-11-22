مدير الجمارك : معالجة أخيرة لـ”80″ ألف عربة لـ”بوكو حرام” محتجزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت هيئة الجمارك عن نشاطٍ عصابات في تهريب الذهب والآثار عبر الحدود، لافتةً إلى ضبطها كميات من الأسلّحة كانت في طريقها إلى ولاية الشرق.

وقال مدير هيئة الجمارك اللواء شرطة بشير الطاهر بشير في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ الفترة الماضية شهدت نشاطًا في تهريب الآثار أيضًا تمكّنت إدارة مكافحة التهريب من ضبطها.

وكشف عن إجراءاتٍ نهائيةً ستتخذ كحلّ أخير لعربات بوكو حرام الفائق عددها أكثر من”80″ ألف عربة.

وقال الطاهر إنّ ربط الجمارك السنوي عبارة عن”35″ مليار جنيه حقق الجمارك منها حتى الآن”123% كإيراداتٍ تراكمية و”160%” في شهر أكتوبر 2019.