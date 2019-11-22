عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

الشعبي يناهض اعتقال” علي الحاج” ويهدّد بإسقاط الحكومة

خبير: انهيار سد النهضة مسألة وقت وإيقاف تشييده واجب وطني

“أصلة” تغلق مدرسة..وثعبان داهل صرّاف آلي بالجزيرة

رئيس الوزراء: سنعمل على إعادة سودان لاين وكلّ المؤسّسات العزيزة إلى الشعب

الجريدة

مذكرة للحكم الاتحادي تطالب بإقالة الولاة والمعتمدين

“الشعبي”: اعتقال”علي الحاج” تمّ بموجب قانون ملغي وأديب يؤكّد صحته

زيرو فساد تدوّن بلاغًا في مواجهة موسى هلال

“حمدوك”: أكبر تحدي يواجه السودان إيقاف الحرب اللعينة

القوات المسلّحة: تقرير هيومن رايتس حول فضّ الاعتصام يفتقر للمهنية

والي نهر النيل: لا تهاون مع أيّ متلاعب في قوت الشعب

التيار

الشفيع خضر للتيار: الأزمات السياسية القائمة تنذر بـ”الانفجار”

علي الحاج في زنزانة واحدة بكوبر مع رموز النّظام البائد

مدير الجمارك للتيّار: معالجة أخيرة لـ”80″ ألف عربة لـ”بوكو حرام” محتجزة

الأمم المتحدة تدعو لرفع الإقامة الجبرية عن”مشار”

مدير جامعة القضارف يصدر قرارًا بتصفية الوحدة الجهادية

أخبار اليوم

البرهان : لن يتم تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية.

الشعبي يطالب بإطلاق سراح علي الحاج ويهدد بإسقاط الحكومة.

حمدوك : بورتسودان تجاوزت الأحداث القبلية بحكمة الإدارة الأهلية والقوات الأمنية.

عضو مجلس السيادة عائشة تؤكد التزام الحكومة بتحقيق العدالة نصرة لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة.

الوطن

الداخلية تتوعد بملاحقة المتورطين في منح الجنسية للأجانب

“الشعبي” يعلن التصعيد لمناهضة اعتقال “علي الحاج”

خيبة أمل أمريكية لتأجيل مفاوضات “سلام السودان”

مطالبات بتشكيل البرلمان فوراً

المفتي: إذا لم تراجع اتفاقيات سد النهضة “غرقانين غرقانين”

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السوداني

البرهان: حلّ المؤتمر الوطني متروك للقضاء

الشفيع خضر يتنبأ بموجة ثورية تصحيحية

الإمارات تتعهّد بدعم السودان

مراجعة تعيينات وملفات العاملين بهيئة الأبحاث الجيولوجية

وزير المالية: أجرينا إصلاحات اقتصادية للسيطرة على التضخّم

الجيش لهيومن رايتس”: الحكومة ملتزمة بمحاسبة المتورّطين في فضّ الاعتصام

آخر لحظة

البرهان: النيابة مسؤولة عن مصير معتقلي النظام

الشعبي: الحكومة هشة ولا تحتمل المدافرة

تظاهرات بالخرطوم تطالب بإقالة الوالي

الحكومة تتكفل بعلاج مصابي أحداث بورتسودان

تعديلات مرتقبة لقوانين الكهرباء

قطار الخرطوم ينقل (1800) راكب في يومه الأول

الانتباهة

البرهان: ترتيبات جديدة للمخابرات والشرطة

الصحة العالمية:”11.7″ من بنات السودان مدخنات

“الشعبي” لـ”الحكومة”:” السوسيو لو اتحرش بفيل بعفصو”

بلاغات فساد ضد موسى هلال

النيل الأبيض: لا زيادات في الرسوم والضرائب في موازنة 2020

مواكب تطالب بإقالة والي الخرطوم ومسؤولين محليين

حمدوك: الحكومة ستتكفّل بعلاج مصابي الأحداث الأخيرة

الشفيع خضر: دعوات الانتخابات المبكّرة”شهوة سلطة” وجريمة