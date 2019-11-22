“أصلة” تتسبب في إغلاق مدرسة بولاية الجزيرة

كشف عدد من أولياء أمور طلاب عن تسبب “أصلة” في إغلاق مدرسة أبو عبيدة بن الجراح – المجلس الأفريقي الخاصة بنين بولاية الجزيرة. وشكا أولياء الأمور من رداءة بيئة المدرسة التي يدرس بها أبناؤهم، وأكدوا تدخل قوات شرطة الحياة البرية التي قطعت بوجود “أصلة” بالمدرسة تهاجم الكلاب، ونوهوا إلى أن مدير المدرسة أغلق المدرسة لحين تحسين بيئتها، ودعوا لضرورة تدخل إدارة المدرسة، وأشاروا إلى أنه تم إغلاق المدرسة لفترة تجاوزت أسبوعاً، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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