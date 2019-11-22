“البرهان” يبعث برقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات

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بعث رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وقال رئيس مجلس السيادة في برقيته “أنقل إلى سموكم أصدق التعازي في فقدكم الكبير ومصابكم الجلل المرحوم الشيخ سلطان بن زايد، الذي انتقل إلى رحاب ربه بروح طاهرة طيبة ونفس راضية، مخلفاً ذكرى حميدة وأثراً باقياً لما عرف عنه من الحكمة والورع، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبله عنده مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلزمكم الصبر الجميل، وأنبنا إلى الله راضين بقضائه وقدره وابتهلنا للمولى سبحانه وتعالى أن يجعل الجنة متقلبه ومثواه ويلزمكم الصبر الجميل والسلوان)، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)