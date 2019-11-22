وزير الصناعة: الأوضاع الاقتصادية تشكل التحدي الأساسي للحكومة

التاريخ: 22-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أكد وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس خلال مخاطبته المباحثات السودانية الإماراتية على أهمية التفاكر حول المشروعات الاستراتيجية وإمكانية تنفيذها والموارد المتاحة للتنفيذ وضرورة الاهتمام بالتصنيع لتحقيق قيمة مضافة للإنتاج السوداني بالإستفادة من ميزاته التفضيلية والنسبية. Advertisements وأمن مدني بحسب صحيفة آخر لحظة، على أهمية السعي لخلق بيئة مواتية للاستثمار بغرض دعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية تشكل التحدي الأساسي للحكومة الانتقالية، وقال لا بد أن ينمو الاقتصاد السوداني بصورة متكاملة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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