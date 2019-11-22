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تعديلات مرتقبة لقوانين الكهرباء

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التاريخ: 22-نوفمبر-2019

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تعديلات مرتقبة لقوانين الكهرباء

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أعلن وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم بدء تعديل التشريعات الخاصة بقطاع الكهرباء، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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