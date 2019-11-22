البرهان: النيابة مسؤولة عن مصير معتقلي النظام

قال رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن النيابة العامة مسؤولة عن مصير رموز النظام السابق المعتقلين في سجن كوبر منذ (7) أشهر.

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شدد “البرهان” خلال استضافته في قناة “الجزيرة مباشر” بحسب صحيفة آخر لحظة، على عدم مشاركة المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية، غير أنه عاد وقال أن نترك للقضاء أمر مشاركته في المراحل الأخرى، في إشارة منه إلى الانتخابات القادمة، وتابع تحدثنا مع الجانب الأمريكي بشأن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب لكن عدم تجاوب واشنطن أصاب شعبنا بالإحباط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)