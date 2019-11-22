تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * الشعبي يُناهض اعتقال “علي الحاج” ويُهدد بإسقاط الحكومة * خبير: انهيار سد النهضة مسألة وقت وإيقاف تشييده واجب وطني * “أصلة” تُغلق مدرسة.. وثعبان داخل صراف آلي بالجزيرة * جوبا: مقترحات لاستئناف المفاوضات في (4) مسارات * إحجام عن الشراء والتداول في سوق العملات الأجنبية * “الجبهة الثورية” تحذر من أي إخلال ببنود اتفاق جوبا آخر لحظة: * “البرهان”: النيابة مسؤولة عن مصير معتقلي النظام * الشعبي: الحكومة هشة ولا تحتمل المدافرة Advertisements * تظاهرات بالخرطوم تطالب بإقالة الوالي * الحكومة تتكفل بعلاج مصابي أحداث بورتسودان * تعديلات مرتقبة لقوانين الكهرباء * قطار الخرطوم ينقل (1800) راكب في يومه الأول الدار: * التفاصيل الكاملة في قضية ضابط الشرطة المتهم بقتل الشاب عزمي بشارع النيل * الشعبي يعلن التصعيد بعد اعتقال أمينه العام * مسؤول بوزارة الصحة يتدخل لفتح مستشفى أجنبي مُغلق بأمر السلطات * “الدار” ترصد التفاصيل الكاملة لاعتقال طالب سوداني وترحيله إلى مصر * موكب للمطالبة بإقالة الوالي ومسؤولين محليين بجبل أولياء * محاكمة أربعة أطباء في وفاة طفل في عملية فتح حنجرة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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