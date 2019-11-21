صورة على السجية لوزير الاعلام السوداني” فيصل محمد صالح” تجذب أنظار رواد مواقع التواصل

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لفتت صورة لوزير الاعلام السوداني “فيصل محمد صالح” بالكورنيش بمدينة بورتسودان، جالساً على سجيته يتناول (شاي باللبن) مع الخبيز، انظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحسب مانقلت (أخبار الخليج 365).
وقد بدأ فيها “فيصل” بتلقائيته المعهودة بالمدينة التي عاش فيها وترعرع بين أهلها وأنديتها، يتناول شاي باللبن في الهواء الطلق، عصر الخميس.
وعلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اللقطة المعبرة باعجاب منهم ” الشاذلي خيري” قائلا: نعم ..تبدأ الاشياء هكذا.. بسيطة وبريئة وصادقة.. مجرد شاى بى بسكويت .. وسرعان ما يُمتحنون.. اتمنى صادقا ان لا تبتلعهم السلطة والثروة .. ادعو لهم فإنهم فى حوجة للدعاء.
ويزور وزير الثقافة والاعلام الأستاذ “فيصل محمد صالح” مدينة بورتسودان ضمن وفد برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، على خلفية الأحداث القبيلية التي شهدتها المدينة الأيام الماضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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