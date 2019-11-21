إنشاء إدارة للسلام بوزارة الإعلام

كشفت وزارة الثقافة والإعلام إلي اتجاهها لإنشاء إدارة جديدة تسمي (إدارة السلام) مهمتها العمل في قضايا السلام.

وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد يعقوب لدى وداعه القافلة التي سيرتها الوزارة إلى مدينة كسلا صباح أمس بأن القافلة هدفها دعم اتجاه المصالحات التي بدأت فعلياً بشرق السودان وتخفيف حدة التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

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ولفت يعقوب إلى أن القافلة بتكوينها المتنوع من أجهزة إعلامية ومقرؤة ولجان مقاومة ، تلعب دور سياسي في تقريب وجهات النظر بين مكونات الشرق وتساعد في تخفيف التوترات السياسية.

.مؤكداً أن الوزارة بهذه المبادرة تضرب نموذجاً للجهات الأخري في الحكومة وقال: ( علي الوزارات الخروج من الإطار المكتبي والديواني الي إطار التواصل مع المواطنين ،وأن السودان ليس الخرطوم).

وكشف بحسب التيار – عن تسيير الوزارة قوافل أخرى إلى بقية الولايات خاصة الولايات المتأثرة بالحروب دعماً للسلام.

يشار إلى أن زيارة القافلة الإعلامية لولاية كسلا بدأت أمس الخميس وتستمر حتى السبت بعد غد . تحت شعار حرية سلام وعدالة.ويشتمل برنامج القافلة على زيارة لأسرة الشهيد المعلم أحمد الخير بخشم القربة ،زيارة المرضى بالمستشفيات ،ولقاء بشباب لجان المقاومة وبالمسئولين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)