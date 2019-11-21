زيرو فساد تفتح بلاغاً ضد الشيخ موسى هلال

فتحت منظومة زيرو فساد اليوم بلاغاً في محكمة الثراء الحرام ضد الشيخ موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد ومؤسس مجلس الصحوة الثوري نسبة لارتكابه جرائم حرب ضد الانسانية بدافور . وأكدت نائب رئيس منظومة زيرو فساد الأستاذة إخلاص قرن بحسب التيار – بأن هلال تم أيضاً فتح بلاغات ضده تتعلق بالفساد وأشارت قرن بأن زيرو فساد لن تتوانى ولن تتوقف في أي شخص ارتكب جرماً في حق الشعب السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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