حمدوك يشيد بالإرث العميق لعمال الموانئ البحرية

أوضح رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك لدى لقائه اليوم تجمع العاملين بهيئة الموانئ البحرية أن السودان يمر بمرحلة تغيير كاملة بفضل نجاح ثورة ديسمبر المجيدة .

وأوضح حمدوك أن ولاية البحر الأحمر تمثل شريان الحياة للسودان باعتبار أن صادرات البلاد ووارداتها تمر عبر هذا المنفذ، مشيداً بالإرث العميق لعمال الموانئ البحرية الذين رفدوا الحركة النقابية بالكوادر الصلبة في مجال العمل النقابي .

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وأبان رئيس الوزراء بحسب سونا – أن الخطوط البحرية كانت أميز ناقل وطني إلا أنه تم تدميرها مثل كل المشروعات الاستراتيجية كمشروع الجزيرة وسودانير والسكة حديد ، داعياً إلى ضرورة تضافر كل الجهود من أجل إعادة هذه المؤسسات إلى سابق عهدها .

وترحم حمدوك على شهداء الثورة السودانية على مر الحقب وعلى شهداء ثورة ديسمبر المجيدة

من جانبه طالب ممثل تجمع العاملين بضرورة تفكيك التمكين في هيئة الموانئ البحرية وإعادة النظر في قانون السلطة المينائية، داعياً حكومة الثورة للاهتمام بهيئة الموانئ البحرية حتى تضطلع بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)