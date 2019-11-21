السودان يدعو “العرب” إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات

أكد وزير العدل السوداني، رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء العدل العرب، د.نصر الدين عبدالبارئ، أهمية تضافر الجهود العربية للتعامل مع التحديات المتعاظمة التي تواجه الدول العربية، خاصة ما يتعلق بتحديات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والمخدرات.

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وبدأت الخميس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة “35” لمجلس وزراء العدل العرب، بمناقشة قضية تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة الجريمة المنظمة وتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وقال الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه القائم بالأعمال السوداني بالقاهرة، إدريس محمد علي، إن هذه التحديات تستوجب العمل الجماعي العربي المشترك لتعزيز العملية العدلية والقضائية العربية.

وأشار إلى أن السودان عمل خلال رئاسته للدورة السابقة على الدفع قدماً بأجندة عمل المجلس الوزاري والبناء على نجاحات تحقّقت في مسيرة العمل العدلي والقضائي العربي، خاصة ما يتعلق بتوحيد التشريعات والقوانين الاسترشادية وبلورة مواقف عربية موحدة تجاه القضايا العدلية والقضائية والقانونية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)