تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد غريب وهو اختراق شجرة لجسم سيارة من دون أن يتهشم زجاج السيارة أو تصاب أجزاءها بضرر . وقد وقع الحادث بمدينة دانت بفرنسا ، الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : حادث غريب جداً .. . شجرة تخترق سيارة دون أن تصيبها بضرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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