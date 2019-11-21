السودان يشارك في مؤتمر دولي لحظر الألغام

التاريخ: 21-نوفمبر-2019
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تستضيف أوسلو عاصمة مملكة النرويج، مؤتمر الاستعراض الرابع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام في الفترة من 25- 29 نوفمبر الجاري، ويشارك السودان بوفد يترأسه وزير الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر.
ويضم الوفد في عضويته وكيل وزارة الخارجية، د.الصديق عبدالعزيز والعميد عامر عبدالصادق عبدالعزيز، مدير مركز الألغام، إلى جانب عدد من المسؤولين بمركز الألغام والقائم بأعمال سفارة السودان في أوسلو، السفير عثمان أبوفاطمة آدم، ومسؤول الملف من جنيف.
وسيشارك وزير الدفاع بحسب الشروق – في الاجتماع رفيع المستوى الذي ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، وسوف تترأس النرويج هذا المؤتمر وسيترشح السودان في شخص السفير عثمان أبوفاطمة لرئاسة المؤتمر المقبل، وتجدد الدول في هذا الاجتماع إلتزامها بالعمل من أجل التوصل لعالم خالٍ من الألغام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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