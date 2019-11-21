السيادي يؤكد متانة العلاقات بين السودان والإمارات.

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عمق ومتانة العلاقات بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة مشيدا بدعم الإمارات المتواصل للشعب السوداني وثورة ديسمبر المجيدة.

وبحث لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الخميس مع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي المهندس سهيل المزروعي بحضور وزير المالية د.إبراهيم البدوي بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

وأشاد وزير المالية إبراهيم البدوي في تصريح صحفي عقب اللقاء بالمبادرات القيمة التي تقدمها دولة الإمارات لدعم السودان وثورته المجيدة وأشار إلى أن زيارة الوزير الإماراتي والوفد المرافق له تهدف إلى دعم القطاع الخاص السوداني وتطوير العلاقات بين القطاع الخاص بالبلدين.

وأبان وزير المالية أنه تم التفاكر حول المشاريع المتصلة بمستقبل السودان الاقتصادي والتي تتضمن مجالات تطوير الموانئ والطاقة الكهربائية والنقل والبنية التحتية وتحديث القطاع الزراعي تأسيساً لشراكات بين القطاعين الخاصين في السودان والإمارات.

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وأكد البدوي بحسب سونا – أن السودان أجرى إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف السيطرة على التضخم وتهيئة بيئة استثمارية مواتية وأن موازنة عام ٢٠٢٠ ستشهد بعض الاستثمارات الهامة في القطاع الزراعي وغيرها من الاستثمارات ذات العائد السريع .

من جانبه، أوضح وزير الطاقة والصناعة الإماراتي أن الزيارة التي رافقه خلالها ممثلون للقطاع الخاص والمستثمرين الإماراتيين هدفت إلى مشاركة الحكومة السودانية في الأفكار التي تصنع مستقبل أفضل للاقتصاد السوداني من ناحية الخدمات وزيادة الناتج الإجمالي للصادرات السودانية.

ولفت المزروعي إلى أن مناقشاته مع المسؤولين في السودان شملت فرص تذليل العقبات التي تواجه التنمية بالسودان مؤكدا أن دولة الإمارات لديها تجربة كبيرة في تطوير الاقتصاد.

وأضاف المزروعي أن اللقاء تناول سبل زيادة الكفاءة في الطاقة والنقل وإدارة مستقبل الموانئ والممرات المائية في السودان إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية وتقليل الكلفة للمستثمرين المحليين والأجانب .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)