لجان المقاومة بمدني تنظم مسيرة سلمية لتأكيد على سلطة الشعب

سيرت لجان المقاومة بمدينة مدني مساء أمس مسيرة سلمية إنطلقت من وسط المدينة إلى رئاسة محلية مدني الكبري تهتف بشعارات الثورة (حرية .. سلام .. عدالة).

وخاطب الحشد أمام رئاسة محلية مدني بشارع النيل عدد من الثوار مؤكدين أن شهداء الثورة أكرم منا وحيوا الحراك الثوري وشهداء لجان مقاومة منطقة الكلاكلة بولاية الخرطوم وكل الذين إستشهدوا من أجل إنجاح الثورة وإحداث التغيير في حكم البلاد.

وأكدوا بسب سونا – أن السلطة للشعب وتناولوا الراهن السياسي بالبلاد وقالوا إن لجان المقاومة ستستمر في مقاومة الظلم والدكتاتورية المهيمنة على كافة مؤسسات الدولة.

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ودعوا لإستمرار الحراك الثوري والمقاومة لإزالة كل آثار النظام السابق وتحقيق أهداف الثورة وعهد الشهداء.

وقالوا إن كل الأزمات التي يعاني منها المواطن الآن مفتعلة ولذلك ستظل الإعتصامات والحراك الثوري والشعبي مستمر .. فيما ترحم الثائر نضال مكي علي أرواح الشهداء وأشار للأزمات التي ظل يعاني منها المواطنون بولاية الجزيرة في سلعة الدقيق والخبز والمواصلات دون أن تقدم الولاية أي حلول في هذا الجانب متناولاً ما تم من عنف تجاه الثوار ولجان المقاومة بمدينة الحصاحيصا وإصابة العديد من الشباب والطلاب نتيجة لاستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع حيث لازال المصابون يتلقون العلاج بمستشفى مدني.

وأشار لمذكرة لجان المقاومة التي تم رفعها لإحداث التغيير اللازم في أجهزة الحكم بالولاية،وفيما يتعلق بمعاناة المواطنين وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لها إضافة لإبعاد منسوبي المؤتمر الوطني من مؤسسات الولاية المختلفة .

وأكد أن هذه المذكرة لم يتم الرد عليها حتي الآن ولذا ما زلنا نطالب بما جاء فيها تأكيداً لسلطة الشعب بإقامة الحكومة المدنية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)