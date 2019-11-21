وزيرة العمل: الحكومة جاءت لخدمة الأجيال القادمة

قالت لينا الشيخ، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، يوم الخميس، إن العام 2020 هو عام للطفولة، وأكدت أن الحكومة جاءت لخدمة الأجيال القادمة.

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وأبدت الوزيرة لدى تسلمها مذكرة من ناشطين في مجال حماية الطفولة، تطالب بإنشاء مفوضية خاصة بالطفولة، أبدت استعدادها لخدمة ودعم الأنشطة الخاصة بالأطفال، ووعدت بمناقشة المذكرة في اجتماعات مجلس الوزراء في أقرب فرصة.

ودعت بحسب وكالة السودان للأنباء الجهات المعنية بالطفولة، إلى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق متطلبات الطفولة وأشارت لأهمية إنشاء قناة خاصة للأطفال وميزانية تلبي الاحتياجات لهذه الشريحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)