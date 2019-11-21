مدير جامعة القضارف يصدر قراراً بتصفية الوحدة الجهادية

التاريخ: 21-نوفمبر-2019
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أصدر مدير جامعة القضارف، بروفيسور محمد زين علي، فور استلام مهامه اليوم “الخميس” بالجامعة، قراراً بتصفية الوحدة الجهادية بالجامعة، وإيقاف أي دعم وإلغاء أي استقطاعات لصالحها.
وكان بروفيسور محمد زين قد وصل القضارف أمس “الأربعاء” ، بعد أن صدر قراراً من رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بتعيينه، وتسلم مهامه بالجامعة صباح اليوم.
ونص القرار اليوم الخميس ، على تصفية الوحدة الجهادية بالجامعة وإيقاف أي دعم لها من ميزانية الجامعة العامة، وإلغاء أي استقطاعات من العاملين بالجامعة المخصصة للوحدة الجهادية، والزم القرار الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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