بالفيديو : ما هو سر مجموعة كردفانيون التي تطالب بإطلاق سراح “أحمد هارون”

تجمع العشرات من مؤيدي القيادي بالمؤتمر الوطني احمد هارون يطالبون بإطلاق سراحة . وبحسب مقطع فيديو انتشر على شبكة التواصل الاجتماعي قال أحد المتحدثين إن أحمد هارون خلع عباءة الحزب عندما جاء إلى شمال كردفان وعمل لخدمة كافة أبناء الولاية.

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وقال إن مجموعة كردفانيون من أجل أحمد هارون لا رابط سياسي بينها وهي تمثل أبناء الولاية وهي تطالب بإطلاق سراحه لما قدمه من خدمات للولاية.

الخرطوم (كش نيوز)