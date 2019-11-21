طيور تقضي على الذرة في جنوب كردفان

أسراب من الطيور قضت على بعض المساحات المزروعة بمحاصيل الذرة والدخن في مشاريع بجنوب كردفان وسارع عدد من المزارعين المتضررين برفع شكوى للجهات المختصة التي أكدت استمرار عمليات الرش بواسطة ثلاث طائرات وأرسلت مجموعة للحصر والمتابعة ومعرفة حجم الخسائر.

ووقف المزارع صالح عسكر متحسراً بعد ما قضت أسراب من الطيور على ما زرعه من محصول الذرة صنف ود أحمد، وقال إن الطيور قضت تماماً على 50% من ألفي فدان زرعت بالذرة وأن الـ50% الأخرى تفاوتت الخسائر بها.

وقال صالح عمر التوم مزارع إن مشروعهم الذي يحمل رقم 10 لصاحبه عبد المجيد عمر وتقدر المساحة المزوعة بـ2000 و يقع المشروع في المنطقة الشرقية الطمر و المحاصيل المزروعة فيه ذرة صنف ود أحمد بلغت المساحة المتضررة منه حوالي 1300. المزراع غريق كمبال كبير المزارعين ذكر أن غالبية المزارعين قد تضرروا ووفق تقديراته زادت المساحات المتضررة عن الـ500 ألف فدان.

وذكر بحسب (سونا) أن المشاريع المتضررة من أسراب الطيور هي المطيمر جديد وجنوب الطيارة ومشاريع حبابة وعريض.

وأكد باسي أن أسراب الطيور ما زالت بالمنطقة، وفي منطقة قريض تضررت كل مشاريعها وأن أكثر الضرر وقع على الذرة والدخن.

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وقال مدير وقاية النباتات التوم محمد عباس إن الإدارة التزمت بعمليات الرش وفق برنامجها الذي تتبعه في المواسم لمكافحة كافة الآفات الزراعية وأنها استعدت للموسم الزراعي في كل الولايات وأن المبيدات متوفرة وأن ولاية جنوب كردفان تتم فيها عمليات الرش بواسطة الطيران لمكافحة الطيور، وقال إن المناطق المذكورة والتي تضررت من الطيور قد تمت عمليات الرش فيها.

وأرسلت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية مجموعة عمل للوقوف على حجم الخسائر التي لحقت بمشاريع في محلية أبو جبيهة بعد أن رفع مزارعون شكوى وحددو المساحات التي أكلها الطير إلا أن الوزارة أرسلت مجموعة عمل للتأكد والوقوف على الواقع هناك، ووفق ما ذكر دكتور سعيد حبيب الله فإن المجموعة لم ترجع للوزارة ولا توجد وسيلة اتصال لبعد المنطقة.

دكتور حبيب قال إن بلاغ المزارعين للوزارة تم الاهتمام به وأن هناك ثلاث طائرات تعمل في المشاريع التي تم الإبلاغ عنها وأن المبيد متوفر.

وعلمت (سونا) أن هناك غابات متاخمة للمشاريع تأتي منها أسراب من الطيور مما صعب مكافحتها وأن هناك ساعات لم تلتزم بها الطائرات أدت إلى أن تهاجم الطيور على المحاصيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)